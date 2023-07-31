رومانو: ديمبيلي وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة × ريال مدريد

وافق عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة على الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت.

رومانو شدد على أن ديمبيلي قد أخبر باريس سان جيرمان بموافقته على الانضمام للفريق واتفق بشكل شفهي على التوقيع لمدة 5 مواسم.

وأرسل باريس سان جيرمان خطابا لبرشلونة لإخطاره بالصفقة وقد يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.

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وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ديمبيلي يملك شرطا جزائيا مع برشلونة قيمته 50 مليون يورو.

وعلى باريس سان جيرمان تفعيل الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي اليوم على أقصى تقدير لأن قيمة الشرط الجزائي ستتضاعف بعد ذلك وتصل إلى 100 مليون يورو.

اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2017.

وخاض اللاعب الفرنسي 185 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 43 آخرين.

وتوج ديمبيلي مع برشلونة بالدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس الملك وكأس السوبر مرتين لكل منهما.

وشارك ديمبيلي مؤخرا مع برشلونة في الفوز الودي على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل استعدادا للموسم الجديد وتمكن من تسجيل الهدف الأول.

وتأتي صفقة ديمبيلي في ظل الأخبار عن الرحيل المحتمل لكيليان مبابي عن باريس سان جيرمان والذي قرر النادي استبعاده من معسكره الإعدادي بسبب رفضه تفعيل بند تجديد العقد لموسم إضافي.

وتعاقد باريس سان جيرمان حتى الآن مع كل من ماركو أسينسيو وكانج إن لي وميلان شكرينيار ولوكاس هيرنانديز.

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