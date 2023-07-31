مواعيد مباريات الإثنين 31 يوليو - الزمالك ضد الشباب.. ورونالدو يواجه الاتحاد المنستيري
الإثنين، 31 يوليه 2023 - 10:13
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
البطولة العربية
الوحدة × شباب بلوزداد.. 4:00 مساء - SSC سبورت إكسترا.
الشباب × الزمالك.. 6:00 مساء - SSC سبورت 1.
الرجاء × الكويت.. 8:00 مساء - SSC سبورت إكسترا 1.
الاتحاد المنستيري × النصر.. 10:00 مساء - SSC سبورت 1.
طالع مواعيد المباريات بالكامل والقنوات الناقلة.
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