خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو

يرغب فيوتشر في التعاقد مع ثنائي فيوتشر شكري نجيب ومحمود حمادة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر يرغب في التعاقد مع الثنائي وسيعرض استبداله بلاعبين من الفريق بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويرغب فيوتشر في تعويض الرحيل المحتمل لمحمد رضا بوبو الذي اقترب من الانتقال لبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن إدارة فيوتشر وافقت على انضمام بوبو لبيراميدز وأعطت إدارته الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.

وشارك شكري نجيب في 27 مباراة مع فاركو بالموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وأنهى فيوتشر الدوري المصري في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي.