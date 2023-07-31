خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 00:34

كتب : حامد وجدي

محمود حمادة - فاركو

يرغب فيوتشر في التعاقد مع ثنائي فيوتشر شكري نجيب ومحمود حمادة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمود حمادة

النادي : فاركو

شكري نجيب

النادي : فاركو

فيوتشر
فاركو

وعلم FilGoal.com أن فيوتشر يرغب في التعاقد مع الثنائي وسيعرض استبداله بلاعبين من الفريق بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويرغب فيوتشر في تعويض الرحيل المحتمل لمحمد رضا بوبو الذي اقترب من الانتقال لبيراميدز.

أخبار متعلقة:
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق

وعلم FilGoal.com أن إدارة فيوتشر وافقت على انضمام بوبو لبيراميدز وأعطت إدارته الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب.

ولعب محمود حمادة فاركو خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

كما حجز صاحب الـ 29 عاما مركزا أساسيا في منتخب مصر منذ تولي روي فيتوريا مسؤولية تدريبه.

وشارك شكري نجيب في 27 مباراة مع فاركو بالموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين.

وأنهى فيوتشر الدوري المصري في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي.

شكري نجيب محمود حمادة فاركو فيوتشر
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز" بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن تطبيق دوري المحترفين من مجموعة واحدة انتهت البطولة العربية - الاتحاد (1)-(0) الصفاقسي خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو ساعة | الدوري المصري
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد 2 ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز" 2 ساعة | الدوري المصري
توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا 3 ساعة | كأس العرب
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات