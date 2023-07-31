البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي

حقق اتحاد جدة الفوز على الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

وللمباراة الثانية على التوالي قاد كريم بنزيمة الاتحاد للانتصار بعد أن سجل هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة السادسة محققا العلامة الكاملة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن الشرطة صاحب الأربع نقاط.

المباراة شهدت مشاركة بنزيمة وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد بينما خرج نجولو كانتي من القائمة بالكامل.

تلقى طارق حامد بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثانية بعد تدخله مع لاعب الصفاقسي.

وحاول جواو جوتا التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 ولكن حارس الصفاقسي خرج وأنقذ مرماه.

وسقط طارق حامد في الدقيقة الـ 38 بعد تدخل قوي من حسين علي لاعب الصفاقسي وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم طرد اللاعب العراقي بسبب دهسه لوجه اللاعب المصري.

وخرج طارق حامد بسبب التدخل القوي والذي تعرض على أثره لإصابة قوية في الوجه وحل سلطان فرحان بدلا منه.

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وفي الشوط الثاني تقدم كريم بنزيمة بالهدف الأول للاتحاد تحديدا في الدقيقة الـ 62 مستغلا تمريرة من عبد الرزاق حمد الله ليستلم الكرة ويسدد في الشباك.

وكاد رومارينيو أن يسجل الثاني بتسديدة يسارية ارتدت من القائم.

وأكمل الصفاقسي المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض موسى كونتي للطرد متلقيا البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ 84.

وسيلعب الصفاقسي مباراته الأخيرة في المجموعات ضد الترجي يوم 2 أغسطس المقبل، بينما سيلعب الاتحاد ضد الشرطة العراقي.