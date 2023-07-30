خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق
الأحد، 30 يوليه 2023 - 23:45
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي الجونة اتفاقه مع علاء عبد العال لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم الجديد من الدوري المصري.
وعلم FilGoal.com أن نادي الجونة اتفق مع علاء عبد العال على تدريب الفريق في الموسم المقبل.
وحدد علاء عبد الحال يوم 5 أغسطس المقبل لبداية معسكر الإعداد للموسم الجديد.
كما صرف نادي الجونة باقي مستحقات اللاعبين عن موسم 2022-2023 في دوري الدرجة الثانية والذي تأهل من خلاله إلى الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعلن الجونة عن التعاقد رسميا مع علاء عبد العال خلال الأيام المقبلة.
وأنهى علاء عبد العال الموسم الماضي مدربا للداخلية ونجح في قيادة الفريق للاستمرار في الدوري المصري.
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