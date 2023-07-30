طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد

كشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.

وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".

وأضاف "نزل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".

الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".

وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

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ويتقدم اتحاد جدة على الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.