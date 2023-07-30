طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد
الأحد، 30 يوليه 2023 - 23:39
كتب : FilGoal
كشف عبد الله الحارثي الطبيب المعالج لـ طارق حامد عن تشخيص إصابة اللاعب في الملعب.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
وقال الحارثي في تصريحات لقناة SSC: "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة".
وأضاف "نزل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعي".
الطبيب أكمل "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط".
وأتم "حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".
الدكتور عبدالله الحارثي: إصابة طارق حامد لاعب #الاتحاد ليست خطيرة وحالته مستقرة#الاتحاد_الصفاقسي#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/xRLnS4d6Jv— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.
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🟥الحكم يطرد لاعب الصفاقسي حسين الساعدي#الاتحاد_الصفاقسي#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/VHCbV1tqk0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
ويتقدم اتحاد جدة على الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.