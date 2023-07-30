حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز"

أكد كريم أبو سليمان وكيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن فيتوريا مستمر مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة ولا نية لرحيله، بعد التقارير التي أشارت إلى عرض أهلي جدة السعودي لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

أبو سليمان قال في تصريحات خلال حلوله ضيفا على FilGoal.com، أن الشرط الجزائي في عقد فيتوريا 3 أشهر، وسيتم تفعليها بعد كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار يناير المقبل.

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وأوضح أبو سليمان أن روي فيتوريا اسم كبير في المنطقة العربية والسعودية، خاصة بعد تتويجه ببطولة الدوري السعودي مع النصر.

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وأضاف وكيل المدربين، أن نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني الأسبق للزمالك، تعرض للظلم خلال فترة تدريبه الفريق، قائلاً: "نيبوشا وضع حجر الأساس لفريق الزمالك المتوج بالكونفدرالية عام 2019".

يذكر أن كريم أبو سليمان هو وكيل نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

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وكشف عن كواليس حديث زوران مانولوفيتش المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، مع مروان عطية قبل انتقال الأخير إلى الأهلي مطلع العام الجاري.

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وأضاف وكيل المدربين، أن المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز كان على وشك تولي تدريب الأهلي، قبل فشل المفاوضات بسبب المقابل المادي، ليتمم النادي الأحمر اتفاقه مع مارسيل كولر لتولي تدريب الفريق.

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كما تحدث أبو سليمان، عن كواليس انتقال عبدالله بكري من سموحة إلى بيراميدز، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى فريق الباطن السعودي، ليكون بمثابة "كوبري" لينتقل اللاعب بعدها إلى بيراميدز.

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