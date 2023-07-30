توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا
الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:52
كتب : FilGoal
تعرض طارق حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه خلال مواجهة فريقه ضد الصفاقسي بالبطولة العربية.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
ويلعب اتحاد جدة مع الصفاقسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.
وسقط طارق حامد في الدقيقة الـ 39 بعد تدخل قوي مع حسين علي لاعب الصفاقسي ليتعرض لإصابة قوية في الوجه.
وعاد الحكم لتقنية الفيديو ليجد أن لاعب الصفاقسي قد دهس وجه طارق حامد ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.
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🟥الحكم يطرد لاعب الصفاقسي حسين الساعدي#الاتحاد_الصفاقسي#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/VHCbV1tqk0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وخرج طارق مستبدلا على إثر الإصابة التي تعرض لها في الوجه، ليشارك سلطان فرحان بدلا منه.
وفورا، خرج طارق حامد من ملعب المباراة إلى سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج سريعا.
وتعد هذه هي المرة الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.
وكان الاتحاد قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الترجي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر الصفاقسي ضد الشرطة العراقي بهدف دون مقابل.
🎥 | نقل المصري "طارق حامد" لاعب فريق #الاتحاد بسيارة الإسعاف متأثراً بالإصابة التي لحقت به. #كأس_الملك_سلمان_للاندية pic.twitter.com/RhkuSi3ytX— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 30, 2023