توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا

الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة والترجي في كأس العرب

تعرض طارق حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه خلال مواجهة فريقه ضد الصفاقسي بالبطولة العربية.

ويلعب اتحاد جدة مع الصفاقسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

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وسقط طارق حامد في الدقيقة الـ 39 بعد تدخل قوي مع حسين علي لاعب الصفاقسي ليتعرض لإصابة قوية في الوجه.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو ليجد أن لاعب الصفاقسي قد دهس وجه طارق حامد ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

وخرج طارق مستبدلا على إثر الإصابة التي تعرض لها في الوجه، ليشارك سلطان فرحان بدلا منه.

وفورا، خرج طارق حامد من ملعب المباراة إلى سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج سريعا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الترجي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر الصفاقسي ضد الشرطة العراقي بهدف دون مقابل.

الاتحاد الصفاقسي البطولة العربية
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