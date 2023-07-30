رئيس اتحاد الاسكواش يكشف كواليس تمثيل مروان الشوربجي لـ إنجلترا

كشف عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش تفاصيل تجنيس مروان الشوربجى بالجنسية البريطانية والسير على خطى شقيقه، قائلا: إحنا بنصدر لإنجلترا حاجات كتيرة.

وقال خليفة خلال مداخلة هاتفية قناة صدى البلد: "مروان الشوربجي أخبرني أن قرار اختياره اللعب تحت علم بريطانيا هو قراره الشخصي واتخذه بإرادته فقط وأنه تحدث مع الراعي الخاص به وأخبره أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب باسم مصر".

وأضاف "الشوربجي أخبرني أنه يتبقى له عامين في الملاعب ويريد تأمين مستقبله وقراره شخصي فقط ولا يوجد به أي تدخلات".

وواصل "أشعر بالحزن أكثر على مروان الشوربجي أكثر من شقيقه محمد الشوربجي الذي سبقه ولعب باسم إنجلترا".

وأكمل "أشعر بالضيق بسبب الدفاع المستمر عن نفسي وعن البلد لأن التعامل مع اللاعبين دائما ما يكون بشكل جيد ونقدم كل ما نستطيع فعله لهم".

وأشار "نادي هليوبوليس جدد تعاقد مروان الشوربجي وهو ضمن الفئة الأولى وقيمة عقده يبلغ 350 ألف جنيه، لكن اللاعبين يقارنون هذه المبالغ بالدولار ووقتها يستطيع الحصول على هذا المبلغ في أسبوع واحد مع أي دولة أخرى".

وأتم تصريحاته "لن أبكي على لاعبين ومن صنع هذا الثنائي يستطيع صناعة غيره ولدينا الكثير من النجوم نريد مساندتهم ودعمهم في الفترة المقبلة".