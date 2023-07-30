البطولة العربية - الفوز الأول في المجموعة.. السد ينتصر على الهلال بهدف قاتل

الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

هدف بغداد بونجاح - السد والهلال

في مباراة مثيرة حقق السد القطري الفوز على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية.

سجل أهداف السد في المباراة كل من بغداد بونجاح وطارق سلمان وجونزالو بلاتا، بينما سجل هدفي الهلال ميشيل وسالم الدوسري.

المباراة شهدت مشاركة سيرجي ميليكنوفيتش الرسمية الأولى مع الهلال بجانب روبن نيفيس وكاليدو كوليبالي.

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الفوز كان هو الأول بين فرق المجموعة لينفرد السد بالصدارة برصيد 4 نقاط، بينما ظل الهلال في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تقدم ميشيل بالهدف الأول مسىتغلا تمريرة من نيفيس لينفرد ويضع الكرة من لمسة واحدة في المرمى بالدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الـ 40 تعادل بونجاح للسد مستغلا عرضية من علي أسد ليضع الكرة برأسية في الشباك.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف سلمان الهدف الثاني للسد برأسية أخرى بعد خطأ دفاعي من لاعبي الهلال.

وتعادل الهلال من ركلة الجزاء في الدقيقة الـ 68 عن طريق سالم الدوسري.

وفي الدقيقة الـ 93 سحل بلاتا هدفا قاتلا للسد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بونجاح.

وسيلعب الهلال المباراة الأخيرة ضد الوداد المغربي يوم 2 أغسطس المقبل وفي نفس التوقيت سيلتقي السد مع أهلي طرابلس.

الهلال السد البطولة العربية
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