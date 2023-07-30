مران الزمالك - جلسة بين أوسوريو واللاعبين قبل مواجهة الشباب في البطولة العربية

الأحد، 30 يوليه 2023 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعب عكاظ اليوم الأحد استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية بالفقرة البدنية.

وأدى اللاعبون عمليات الإحماء والتدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق قبل بدء الفقرة الفنية.

وخاض محمد صبحي ومحمد نديم ثنائي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

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وأدى محمد عواد تدريبات الجري حول الملعب.

وحرص محمد عبد الشافي على التواجد في المران، وأدى تدريبات جري حول الملعب رغم عدم وجوده ضمن قائمة الفريق لخوض البطولة العربية بسبب الإصابة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل الفقرة الفنية، وشرح خلالها المدير الفني بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

وقسم أوسوريو اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

الزمالك البطولة العربية
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