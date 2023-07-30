خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب
الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:48
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر مقرب من عمرو مرعي عن تلقيه ثلاثة عروض محلية للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
عمرو مرعي
النادي : إنبـي
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عمرو مرعي لاعب حر حاليا بعد نهاية تعاقده مع إنبي ويمتلك ثلاثة عروض من البنك الأهلي والجونة وسيراميكا كليوباترا ووجهته الأقرب حاليا هي البنك الأهلي".
مرعي كان قد انتقل إلى صفوف إنبي في شهر يناير الماضي قادما من المصري ووقع على عقد لمدة 6 أشهر.
صاحب الـ 31 عاما شارك مع إنبي في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
البنك الأهلي كان قد تعاقد حتى الآن مع محمد عبد اللطيف "جريندو" وأيمن أشرف وسيرجي أكا.
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