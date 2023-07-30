خبر في الجول - عمرو مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجهته الأقرب

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:48

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي

كشف مصدر مقرب من عمرو مرعي عن تلقيه ثلاثة عروض محلية للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عمرو مرعي لاعب حر حاليا بعد نهاية تعاقده مع إنبي ويمتلك ثلاثة عروض من البنك الأهلي والجونة وسيراميكا كليوباترا ووجهته الأقرب حاليا هي البنك الأهلي".

مرعي كان قد انتقل إلى صفوف إنبي في شهر يناير الماضي قادما من المصري ووقع على عقد لمدة 6 أشهر.

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال مؤتمر كولر: مستمرون في البحث عن المهاجم.. ولا مشكلة في قلة التغييرات خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي

صاحب الـ 31 عاما شارك مع إنبي في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

البنك الأهلي كان قد تعاقد حتى الآن مع محمد عبد اللطيف "جريندو" وأيمن أشرف وسيرجي أكا.

عمرو مرعي إنبي البنك الأهلي الجونة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة وكيل أمرابط يكشف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع الأهلي السعودي بعد غيابه لأيام بسبب صفقة الهلال.. ميتروفيتش يعود لتدريبات فولام ومدربه يعلق
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيوتشر يرغب في ضم محمود حمادة وشكري نجيب من فاركو 31 دقيقة | الدوري المصري
البطولة العربية - إصابة طارق حامد وتألق جديد لـ بنزيمة.. اتحاد جدة يفوز على الصفاقسي 54 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وأحمد فتوح لمفاتحته في التجديد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - اتفاق بين الجونة وعلاء عبد العال لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - وكيل فيتوريا يتحدث عن عروض السعودية.. نصيحة لمروان عطية و"كوبري بيراميدز" ساعة | الدوري المصري
توجه للمستشفى.. طارق حامد يغادر لقاء الصفاقسي مصابا 2 ساعة | كأس العرب
كأس مصر - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات