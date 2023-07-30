كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الجديد

أعلن بيراميدز تعاقده مع فيستون ماييلي مهاجم يانج أفريكانز بشكل رسمي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي بيراميدز عن إتمام ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز.

فيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر 29 عاما، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ 2021.

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كان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بخبر ضم فيستون ماييلي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

فيستون ماييلي كان هدافا لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم الماضي.

ماييلي شارك في 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 7 أهداف، قبل التحول مع فريقه إلى الكونفدرالية وشارك في 14 مباراة، ليسجل 7 أهداف آخرين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب الكونغولي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.

وتعد الصفقة هي الثانية التي يعلنها بيراميدز بشكل رسمي هذا الصيف بعد ضم مصطفى فتحي بشكل كامل من التعاون السعودي.

الدوري المصري فيستون ماييلي بيراميدز
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