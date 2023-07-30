مؤتمر كولر: مستمرون في البحث عن المهاجم.. ولا مشكلة في قلة التغييرات

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن استمرار ناديه في البحث عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ16، في المباراة التي جمعتهما بملعب الكلية الحربية.

وقال كولر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "أهدرنا العديد من الفرص سواء في الشوط الأول أم الثاني، وخلال هذه المباريات، فقد تعاقب إذا أهدرت العديد من الفرص وتصعب المباراة على نفسك".

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وأضاف "لم نحسم ملف المهاجم الذي سنضمه للموسم المقبل. مستمرون في البحث، وما زال لدينا الوقت للتوصل للحل الأمثل".

وأكمل "من قال إنني لابد أن أجري تغييرات كل مباراة؟ هل هو قانون أو تتواجد في كتاب كرة القدم؟ الأمر يتوقف على نتيجة المباراة، والإصابات وأمور كثيرة".

وواصل "الجمهور والصحفيين يتحدثون كثيرا عن قلة التغييرات التي أجريها وأرى أن الأمر يأخذ أكثر مما يستحق. التغيير يكون لظروف معينة وليس لمجرد التغيير".

واستكمل "أثق في كافة اللاعبين بمن فيهم الجالسون على دكة البدلاء. وكما رأيتم الكل يشارك على مدار الموسم الطويل".

وأردف "ملاحظاتي التي أدونها أثناء المباريات؟ تكون عن كل شيء في المباريات، ثم أنقلها إلى حاسوبي لربما أستفيد منها في المران بعد ذلك".

وشرح "لعب الحارس الاحتياطي لبطولة الكأس تتواجد في أوروبا لكني لا أتفق معها. أحدد من يلعب المباراة بناء على مستوى كل لاعب في التدريبات بغض النظر عن الأساسي والبديل".

وأتم تصريحاته "اللاعبون حصلوا على راحة ثلاثة أيام بالفعل قبل تلك المباراة وعادوا بكامل ليقاتهم، لذلك سيتواجدون في المباراة المتبقية بشكل طبيعي".

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