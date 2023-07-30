السهرة_الرياضية – مدرب كرة قدم يعاني من عقدة طفولة فينافس والده في Kicking & Screaming

يمزج النجم ويل فاريل بين الرياضة والدراما الاجتماعية في فيلم الكوميديا Kicking & Screaming الصادر عام 2005.

يلعب ويل فاريل دور "فيل" وهو الرجل الذي يعاني من أزمة نفسية منذ طفولته بسبب معاملة والده "باك" الشديدة له، وعندما تأتي له فرصة الانتقام منه، يتمسك بها بقوة.

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