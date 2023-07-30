#السهرة_الرياضية – مدرب كرة قدم يعاني من عقدة طفولة فينافس والده في Kicking & Screaming
الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:11
كتب : FilGoal Filgoal Team
يمزج النجم ويل فاريل بين الرياضة والدراما الاجتماعية في فيلم الكوميديا Kicking & Screaming الصادر عام 2005.
يلعب ويل فاريل دور "فيل" وهو الرجل الذي يعاني من أزمة نفسية منذ طفولته بسبب معاملة والده "باك" الشديدة له، وعندما تأتي له فرصة الانتقام منه، يتمسك بها بقوة.
لقراءة المقال كاملا من هنا
نرشح لكم
مباشر البطولة العربية - الاتحاد (0)-(0) الصفاقسي.. بداية المباراة مصدر مقرب من اللاعب: عمر مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجته الأقرب مؤتمر كولر: مستمرون في البحث عن المهاجم.. ولا مشكلة في قلة التغييرات خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي إلى ربع النهائي.. الأهلي يهزم الداخلية بثنائية في كأس مصر مصدر مقرب من اللاعب: محمود عبد العزيز يرغب في الرحيل عن الاتحاد عامر حسين يكشف لـ في الجول عقبة تقف أمام وضع جدول الموسم الكروي خبر في الجول – محاولات لإقناع عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال.. وموقف اللاعب