خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي

وصل رضا سليم لاعب الجيش الملكي إلى القاهرة تمهيدا للتوقيع مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com إن سمير عدلي المدير الإداري للأهلي قام باستقبال اللاعب في المطار من أجل توقيعه على عقود الانضمام للأهلي بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أنهى كل الإجراءات مع الجيش الملكي ورضا سليم لضم اللاعب.

بذلك يقترب الأحمر من صفقته الثانية لهذا الصيف بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي السابق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدم عرضا يفوق 2 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب.

وحدث تقارب في الآونة الأخيرة بين الأهلي والجيش الملكي، وبناء عليه قد تُحسم الصفقة قريبا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "الجيش الملكي بات أكثر مرونة في مسألة بيع رضا سليم".

وأضاف "النادي كان يرفض بيعه مؤخرا، ولكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل".

وأوضح "لدينا اتفاق سابق بالفعل مع الأهلي على الشروط الشخصية للاعب".

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2024.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.