إلى ربع النهائي.. الأهلي يهزم الداخلية بثنائية في كأس مصر

الأحد، 30 يوليه 2023 - 21:02

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الداخلية

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر موسم 2022-2023 بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ16، في المباراة التي جمعتهما بملعب الكلية الحربية.

ويضرب الأهلي موعدا في دور الثمانية من كأس مصر مع المصري.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في استاد برج العرب في الإسكندرية.

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وصف المباراة

سيطر الأهلي على اللعب منذ البداية وانطلق كهربا بالكرة نحو المرمى لكن الدفاع تدخل معه في الوقت المناسب.

وانطلق علي معلول بالكرة من الناحية اليسرى ولعب عرضية أبعدها الدفاع، لكن الحكم أوقف اللعب لمراجعة اللعبة.

وبالفعل بعد مراجعة اللعبة في الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16 بعدما لمست الكرة يد محمود طلعت مدافع الداخلية من عرضية معلول.

وتقدم معلول لتسديد ركلة الجزاء لكنه أهدرها بعدما اصطدمت الكرة في القائم.

وسدد مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد مجدي واصطدمت الكرة في القائم وذهبت إلى ركنية.

وأخيرا نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 37.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية من أفشة إلى بيرسي تاو الذي وضع الكرة بلمسة مباشرة في الشباك من جانب الحارس.

وأهدر أفشة فرصة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة لاختراق من حسين الشحات ليسدد كرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة الأهلي ومحاولاته لإضافة المزيد من الأهداف.

وكانت أخطر فرصة للداخلية في الدقيقة 74 بتسديدة من آلان كيامبادي من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في جسد رامي ربيعة وغيرت مسارها نحو شباك الأهلي لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

ورد كهربا بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء تصدى لها محمد مجدي وأبعدها إلى ركنية.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول أحمد عبد القادر وطاهر محمد ورأفت خليل بدلا من كهربا والشحات وبيرسي تاو.

وفي الوقت بدل الضائع سجل محمد مجدي "أفشة" هدف الأهلي الثاني بتسديدة أرضية من أمام منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد.

الأهلي بيرسي تاو كأس مصر الداخلية
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