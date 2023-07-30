مصدر مقرب من اللاعب: محمود عبد العزيز يرغب في الرحيل عن الاتحاد

يرغب محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد السكندري في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "محمود عبد العزيز يرغب في فسخ تعاقده مع الاتحاد السكندري لشعوره بعد الراحة".

وتابع "اللاعب خلال موسمين مع الاتحاد السكندري لازمه سوء التوفيق ولم يشارك بشكل منتظم ولذلك يرغب في البحث عن تحدي جديد".

وانضم عبد العزيز للاتحاد السكندري في 2022 بصفقة انتقال حر قادما من المقاولون العرب.

صاحب الـ 33 عاما شارك مع الاتحاد السكندري في 17 مباراة بالموسم الماضي وخلالهم صنع هدفا وحيدا.

وسبق لعبد العزيز التتويج بالدوري المصري مرتين وكأس مصر 3 مرات وكأس الكونفدرالية برفقة الزمالك.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري.

وأعلن الاتحاد تولي طارق العشري منصب مدرب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لزوران مانولوفيتش الذي رحل بنهاية الموسم.