عامر حسين يكشف لـ في الجول عقبة تقف أمام وضع جدول الموسم الكروي

الأحد، 30 يوليه 2023 - 20:48

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المحترفة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقبة التي تقف أمامه في وضع جدول مسابقات الموسم الكروي المصري المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "من الصعب وضع خريطة زمنية للمسابقات للموسم الجديد بالوقت الحالي في ظل عدم إعلان كاف لمواعيد بطولتي السوبر الإفريقي ودوري السوبر بسبب مشاركة الأهلي بهما".

وأوضح "ننتظر الإعلان من أجل وضع جدوال بطولاتنا المحلية منعا للتضارب".

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رئيس لجنة المسابقات أتبع "سبق وقالوا إن المشاركين في دوري السوبر الإفريقي لن يشاركوا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لكن الأندية كلها متواجدة بشكل طبيعي، لذلك لابد أن ننتظر مواعيد كاف الرسمية قبل وضع جداولنا".

عامر أتم " دوري الموسم الجديد سينطلق خلال الفترة بين 15 إلى 20 ستبمبر ومن الصعب حاليا تحديد نهايته في ظل ازدحام الأجندة الدولية وكثرة الارتباطات المحلية والدولية للأندية والمنتخبات".

وانتهت بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023 يوم 26 يوليو الجاري، على أن يلب المصري مع الفائز في مباراة الأهلي والداخلية المقامة حاليا في ربع نهائي كأس مصر، ثم يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل الموسم الجديد.

الدوري المصري عامر حسين كاف
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