تشكيل اتحاد جدة – بنزيمة وحمد الله يتشاركان الهجوم.. وطارق حامد أساسي أمام الصفاقسي

يقود كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة أمام الصفاقسي بجانب عبد الرزاق حمد الله، فيما يبدأ طارق حامد كأساسي.

أعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الصفاقسي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تشكيل اتحاد جدة شهد تواجد طارق حامد كأساسي في وسط الملعب، فيما يغيب نجولو كانتي عن قائمة اللقاء.

ويبدأ كريم بنزيمة كأساسي في الهجوم، بجانب عبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حارس: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – صالح العمري.

الوسط: طارق حامد – إيجور كورنادو.

أمامهما: جواو جوتا – رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيمة – عبد الرزاق حمد الله

كان اتحاد جدة قد فاز في الجولة الأولى على الترجي بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الصفاقسي أمام الشرطة العراقي بهدف.

وسيلعب الصفاقسي المباراة بقيادة أنيس الجربي بعد استقالة حسام البدري مدرب الفريق السابق.