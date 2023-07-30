الأولى في الموسم المحلي.. معلول يهدر ركلة جزاء أمام الداخلية
الأحد، 30 يوليه 2023 - 19:34
كتب : FilGoal
أهدر علي معلول ركلة جزاء لفريقه الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب الكلية الحربية.
وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد عرضية من معلول لمست يد محمود طلعت مدافع الداخلية.
وتقدم معلول ليسدد الكرة لكنه وضعها في القائم الأيسر.
وتعد هذه هي أول ركلة جزاء يهدرها علي معلول في الموسم المحلي سواء الدوري المصري أو كأس السوبر.
بينما أهدر علي معلول ركلة جزاء واحدة طوال الموسم مع الأهلي في كأس العالم للأندية أمام فلامنجو البرازيلي.
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