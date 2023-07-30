سلة - سيدات مصر يخسرن من نيجيريا في ختام مجموعات بطولة إفريقيا

الأحد، 30 يوليه 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 19 عاما - كرة سلة

خسر منتخب مصر لسيدات كرة السلة ضد نيجيريا بنتيجة 83-65 في ختام دور مجموعات بطولة إفريقيا.

الربع الأول انتهى بنتيجة 18-10، بينما حسم الشوط الثاني بنتيجة 42-23.

واستمر تفوق نيجيريا طوال فترات المباراة لتنتهي بفوزهها بفارق 18 نقطة.

أخبار متعلقة:
سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة تشكيل الداخلية - كريستوفر جون وسمير فكري يقودان الهجوم ضد الأهلي

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني، بينما تصدر منتخب نيجيريا المجموعة ليضمن الصعود.

ميرال أشرف كانت صاحبة أكثر عدد من النقاط لمنتخب مصر في المباراة بتسجيلها 19 نقطة.

وسيلعب منتخب مصر ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة يوم 2 أغسطس المقبل والتي تضم كل من مالي والسنغال وأوغندا.

كرة سلة بطولة إفريقيا لسيدات
نرشح لكم
طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني اسكواش - على خطى شقيقه.. مروان الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر سلة – سيدات مصر ينتصرن على الكونغو الديمقراطية في افتتاح بطولة إفريقيا وتألق نادين السلعاوي 6 مصريين في معسكر NBA كرة السلة بلا حدود إفريقيا 2023 6 مصريين في معسكر NBA كرة السلة بلا حدود سباحة – فريدة عثمان تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لسباق 50 متر فراشة طائرة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: المحكمة رفضت طعن مريم مصطفى على عدم صحة توقيعها للتجديد وخطوة كرة سلة – منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. المواعيد وكل ما تريد معرفته
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب: عمر مرعي يمتلك ثلاثة عروض.. والبنك الأهلي وجته الأقرب 11 دقيقة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول.. بيراميدز يعلن ضم هداف الكونفدرالية والأبطال 14 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كولر: مستمرون في البحث عن المهاجم.. ولا مشكلة في قلة التغييرات 20 دقيقة | الكرة المصرية
#السهرة_الرياضية – مدرب كرة قدم يعاني من عقدة طفولة فينافس والده في Kicking & Screaming 48 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – وصول رضا سليم إلى القاهرة لإتمام انتقاله لـ الأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
إلى ربع النهائي.. الأهلي يهزم الداخلية بثنائية في كأس مصر 57 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب: محمود عبد العزيز يرغب في الرحيل عن الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول عقبة تقف أمام وضع جدول الموسم الكروي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات