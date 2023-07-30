سلة - سيدات مصر يخسرن من نيجيريا في ختام مجموعات بطولة إفريقيا
الأحد، 30 يوليه 2023 - 19:27
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر لسيدات كرة السلة ضد نيجيريا بنتيجة 83-65 في ختام دور مجموعات بطولة إفريقيا.
الربع الأول انتهى بنتيجة 18-10، بينما حسم الشوط الثاني بنتيجة 42-23.
واستمر تفوق نيجيريا طوال فترات المباراة لتنتهي بفوزهها بفارق 18 نقطة.
وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثاني، بينما تصدر منتخب نيجيريا المجموعة ليضمن الصعود.
ميرال أشرف كانت صاحبة أكثر عدد من النقاط لمنتخب مصر في المباراة بتسجيلها 19 نقطة.
وسيلعب منتخب مصر ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة يوم 2 أغسطس المقبل والتي تضم كل من مالي والسنغال وأوغندا.
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