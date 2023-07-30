مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة
الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:42
كتب : عمرو نبيل
واصل نادي زد تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد في الدوري المصري، وأبرم صفقة جديدة من الأهلي.
محمد أشرف بكري
النادي : الأهلي
وقال مصدر من نادي زد لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين".
وأضاف "التعاقد مع محمد أشرف جاء ضمن مجموعة صفقات قادمة من الأهلي إلى زد".
وأكمل "هذه المجموعة من الصفقات لها قيمة مالية محددة متفق عليها بين زد والأهلي".
وكان زد تعاقد من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.
وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي.
ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.
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