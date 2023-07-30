تشكيل الداخلية - كريستوفر جون وسمير فكري يقودان الهجوم ضد الأهلي
الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:32
كتب : FilGoal
أعلن هاني عبد الباقي مدرب الداخلية تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.
ويقود سمير فكري وكريستوفر جون هجوم الداخلية.
المباراة هي الأولى لهاني عبد الباقي كمدرب للداخلية بعد رحيل رضا عبد العال بنهاية الموسم والذي سيقود الجونة في الموسم المقبل.
الحارس: محمد مجدي.
الدفاع: كريم يحيى – ألان كيامبادي – أحمد عبد الرسول – عبد العزيز السيد.
الوسط: فانوم ألفريد – كليتشي شيمزي – محمود طلعت – زياد طارق.
الهجوم: سمير فكري – كريستوفر جون.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد المصري يوم 3 أغسطس في دور ربع النهائي.
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