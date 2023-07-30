البطولة العربية - الثاني للفريقين.. الوداد يتعادل مع أهلي طرابلس

الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

الوداد وأهلي طرابلس

تعادل الوداد مع أهلي طرابلس بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.

التعادل كان هو الثاني على التوالي للفريقين في البطولة لتستمر هذه المجموعة بدون تحقيق أي فريق للفوز.

سجل للوداد أيوب العلمود، بينما أحرز أحمد كرواع هدف أهلي طرابلس.

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تقدم العلمود للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسية بعد عرضية من إسماعيل المترجي.

وتعادل أهلي طرابلس في الدقيقة 52 برأسية أخرى متابعا تسديدة هيثم العيوني التي ارتدت من القائم.

وشهدت الدقيقة الـ 92 طرد هشام بوسفيان لاعب الوداد بعد دخوله كبديل بـ 10 دقائق بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ومشاهدته لتدخله العنيف مع العيوني.

الطرد هو الثاني للاعبي الوداد في المباراة الثانية على التوالي بعد طرد يحيى جبران في المباراة الأولى.

وارتفع رصيد الفريقين للنقطة الثانية ليحتلا المركز الأول والثاني أمام السد القطري والهلال السعودي الذي يمتلكان نقطة واحدة لكل منهما وسيواجهان بعضهما بعد قليل.

الوداد أهلي طرابلس البطولة العربية
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