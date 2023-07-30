تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام الداخلية في كأس مصر
الأحد، 30 يوليه 2023 - 18:10
كتب : أحمد الخولي
يقود حسين الشحات هجوم الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام بملعب الكلية الحربية.
ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتشكيل فريقه الأساسي، بينما استبدل ثنائي الدفاع ليلعب رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح بدلا من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – علي معلول
الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة
الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير- أحمد عبد القادر – محمد الضاوي – أحمد قندوسي – طاهر محمد – رأفت خليل – محمد فخري – أحمد نبيل "كوكا" – كريم الدبيس
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