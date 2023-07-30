وفاة إبراهيم توفيق لاعب طلائع الأسطول

الأحد، 30 يوليه 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

إبراهيم توفيق

أعلن نادي طلائع الأسطول وفاة لاعبه إبراهيم توفيق مواليد 2005.

ونعى طلائع الأسطول الفقيد الذي توفي صباح اليوم غرقا في بحر الساحل الشمالي.

وقرر النادي إلغاء جميع التدريبات وإعلان حالة الحداد على روح اللاعب.

أخبار متعلقة:
العشري لـ في الجول: الاتحاد السكندري سيعلن عن 3 صفقات أجنبية وكيل أمرابط يكشف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع الأهلي السعودي وصول بطاقة أوباما الدولية وقيده في قائمة الزمالك المحلية حوار - فيتوريا: صلاح أول من راسلني.. أمم إفريقيا أصعب من كأس العالم وهذا ما ينقص الكرة المصرية

نادي طلائع الأسطول كان قد صعد حديثا لدوري الممتاز ب حديثا وسيشارك فيه بالموسم المقبل.

وينعى FilGoal.com الفقيد ويتمنى لزويه الصبر والسلوان.

طلائع الأسطول إبراهيم توفيق
نرشح لكم
خالد عيد مدربا لـ غزل المحلة الأندية تخطر "فيفا" باجتماع الجمعية العمومية لإسقاط دوري المحترفين وفاة إسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري دوري المحترفين - استقالة عصام شعبان من تدريب جمهورية شبين حارس الأهلي السابق.. وادي دجلة يتعاقد مع عبد الكافي رجب لافييينا يعلن اللجوء للفيفا إذا تم إلغاء دوري المحترفين جمعية عمومية في أغسطس.. قرار جماعي من الأندية ضد دوري المحترفين اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024
أخر الأخبار
عامر حسين يكشف لـ في الجول عقبة تقف أمام وضع جدول الموسم الكروي 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد جدة – بنزيمة وحمد الله يتشاركان الهجوم.. وطارق حامد أساسي أمام الصفاقسي 17 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – محاولات لإقناع عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال.. وموقف اللاعب 59 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة البطولة العربية - الهلال (1)-(1) السد.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العرب
الأولى في الموسم المحلي.. معلول يهدر ركلة جزاء أمام الداخلية ساعة | الكرة المصرية
سلة - سيدات مصر يخسرن من نيجيريا في ختام مجموعات بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
سيزامل فيرمينو ومحرز وميندي.. نيوكاسل يعلن انتقال سان ماكسيمان لـ أهلي جدة 2 ساعة | ميركاتو
مصدر من زد لـ في الجول: تعاقدنا مع محمد أشرف من الأهلي على سبيل الإعارة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات