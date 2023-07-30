وفاة إبراهيم توفيق لاعب طلائع الأسطول
الأحد، 30 يوليه 2023 - 17:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي طلائع الأسطول وفاة لاعبه إبراهيم توفيق مواليد 2005.
ونعى طلائع الأسطول الفقيد الذي توفي صباح اليوم غرقا في بحر الساحل الشمالي.
وقرر النادي إلغاء جميع التدريبات وإعلان حالة الحداد على روح اللاعب.
نادي طلائع الأسطول كان قد صعد حديثا لدوري الممتاز ب حديثا وسيشارك فيه بالموسم المقبل.
وينعى FilGoal.com الفقيد ويتمنى لزويه الصبر والسلوان.
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