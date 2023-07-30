العشري لـ في الجول: الاتحاد السكندري سيعلن عن 3 صفقات أجنبية

الأحد، 30 يوليه 2023 - 17:47

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - محمد مصيلحي

أوضح طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري الطريقة التي يعمل بها ناديه من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وقال العشري لـFilGoal.com: "كل ما يقال بشأن صفقات الاتحاد السكندري مجرد اجتهادات وسنعلن عن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي قبل المعسكر يوم 4 أغسطس المقبل".

وأكمل "نسير في عدة اتجاهات وتعاقدنا مع 3 لاعبين أجانب تحت السن بجانب باقي الصفقات".

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وواصل "بنجامين بواتينج سيعود إلى الاتحاد السكندري من الإعارة وكذلك بعض اللاعبين الآخرين".

وشرح "لدينا استراتيجية عمل وهي النزول بمعدل الأعمار وبناء فريق قوي لعدة سنوات قادمة".

وأكمل "صفقات الاتحاد السكندري محاطة بسرية شديدة بعدما تم الاتفاق عليها بيني وبين محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأتم تصريحاته "لا يوجد اتجاه للتعاقد مع أي لاعب على سبيل الإعارة إلا لو كان هذا اللاعب سيمثل إضافة كبيرة للاتحاد السكندري".

الاتحاد السكندري الدوري المصري طارق العشري
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