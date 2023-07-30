وكيل أمرابط يكشف لـ في الجول حقيقة اتفاقه مع الأهلي السعودي

كشف جوناثان بارنيت وكيل المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا عن حقيقة ما تردد بشان توصله لاتفاق مع الأهلي السعودي.

وقال بارنيت في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: ""ليس لدينا اتفاق مع أهلي جدة في الوقت الحالي".

وأوضح "ما يثار عن موافقة سفيان أمرابط الانتقال نادي أهلي جدة غير صحيح حتى الآن".

وذكرت تقارير صحفية سعودية أول أمس -الجمعة- أن اللاعب المغربي أعطى الضوء الأخضر للأهلي للانتقال إلى صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي في مفاوضات متقدمة حاليا مع فيورنتينا من أجل انتقال اللاعب.

ويعد أمرابط أحد أهداف مانشستر يونايتد للانتقال إليه خلال الصيف الجاري.

وتحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال أمرابط في وقت سابق لـFilGoal.com قائلا: "في اللحظة الحالية، لا توجد أي مفاوضات رسمية أو محادثات أولية معنا أو مع نادي فيورنتينا بشأن انضمام سفيان امرابط إلى مانشستر يونايتد".

وبسؤاله عن المفاوضات مع أندية أخرى أجاب وكيل أمرابط في تصريحاته المقتضبة "لا توجد محادثات أولية بشأن سفيان امرابط من أي نادٍ آخر في التوقيت الحالي".

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.