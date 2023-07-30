انتهت البطولة العربية - الوداد (1)-(1) أهلي طرابلس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العرب للأندية الأبطال.

وانتهت كل مباراة الجولة الماضية في المجموعة الثانية بالتعادل السلبي، بين السد والوداد، وبين أهلي طرابلس والهلال.

لمتابعة المباراة من هنا

---

نهاية المباراة

ق92. طرد هشام بوسفيان لاعب الوداد بعد تدخل مع هيثم لعيوني لاعب أهلي طرابلس.

ق 52: جوووول التعادل أحمد كرواع

ق 45+2 جووول للوداد برأسية أيوب العلمود بعد عرضية من إسماعيل المترجي.

ق 28 تسديدة بعيدة المدى عن طريق هيثم العيوني لاعب أهلي طرابلس من منتصف الملعب في محاولة لمباغتة حارس الوداد يوسف مطيع المتقدم عن مرماه إلا أن الكرة مرت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب.

ق 10 ركلة ركنية أولى لأهلي طرابلس على يمين مرمى الوداد، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها مؤيد جدور بتسديدة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

بداية المباراة