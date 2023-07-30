مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية

أكد معيض الشهري مدير البطولة العربية للأندية أن اللوائح تمنع أي تغيير في قوائم الأندية بالأدوار النهائية للبطولة.

وانطلقت البطولة الخميس الماضي في 3 مدن سعودية.

وقال الشهري في تصريحات لجريدة عكاظ: "الفرق المشاركة لا يحق لها تغيير الأسماء في الأدوار النهائية، بعد اعتماد قوائمها الرسمية التي سلمت الثلاثاء الماضي قبل انطلاقة البطولة".

وتقرر أن تكون مواعيد مباريات الأدوار النهائية للبطولة يومي السبت 5 والأحد 6 من أغسطس القادم دور ربع النهائي على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

فيما ستلعب مباريات دور نصف النهائي الأربعاء 9 من الشهر نفسه.

على أن يكون موعد النهائي السبت 12 من الشهر ذاته.

وتستضيف السعودية البطولة في مدن الطائف، وأبها، والباحة حتى السبت 12 أغسطس القادم.

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