مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية

الأحد، 30 يوليه 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

الكرة الرسمية للبطولة العربية 2023

أكد معيض الشهري مدير البطولة العربية للأندية أن اللوائح تمنع أي تغيير في قوائم الأندية بالأدوار النهائية للبطولة.

وانطلقت البطولة الخميس الماضي في 3 مدن سعودية.

وقال الشهري في تصريحات لجريدة عكاظ: "الفرق المشاركة لا يحق لها تغيير الأسماء في الأدوار النهائية، بعد اعتماد قوائمها الرسمية التي سلمت الثلاثاء الماضي قبل انطلاقة البطولة".

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وتقرر أن تكون مواعيد مباريات الأدوار النهائية للبطولة يومي السبت 5 والأحد 6 من أغسطس القادم دور ربع النهائي على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

فيما ستلعب مباريات دور نصف النهائي الأربعاء 9 من الشهر نفسه.

على أن يكون موعد النهائي السبت 12 من الشهر ذاته.

وتستضيف السعودية البطولة في مدن الطائف، وأبها، والباحة حتى السبت 12 أغسطس القادم.

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