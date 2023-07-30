سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة

أكد لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي أنه سيرحل عن النادي في ديسمبر المقبل، قبل عام من نهاية عقده.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي: "وافقت إدارة نادي جريميو على إنهاء العقد بيننا قبل عام من الموعد المحدد، أي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2024".

وأضاف مهاجم أوروجواي "أشعر بأنني لن أكون قادرا على الأداء بشكل جيد العام المقبل بسبب لياقتي البدنية".

وتابع "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في اللعب في مكان آخر أم لا لأنني أعاني من مشكلة مزمنة في الركبة والتي تعرفونها جميعًا".

وأوضح "نادي إنتر ميامي تحدث مع جريميو حول إمكانية ضمي لكن إدارة النادي البرازيلي أخبرته بأن العقد بيننا سيستمر، ويمكنني القول إنهم لم يتحدثوا معي بشكل مباشر".

قبل أيام، أنهى ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ جريميو البرازيلي الجدل حول مستقبل الأوروجوياني لويس سواريز والانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وارتبط اسم الأوروجوياني مؤخرا بالعودة لمجاورة ليونيل ميسي مجددا من بوابة إنتر ميامي الأمريكي.

وقال جاوتشو عقب لقاء فلامنجو في ذهاب نصف نهائي كأس البرازيل: "سواريز لاعب مهم جدا يصنع الفارق. المسلسل المكسيكي انتهى. إنه قرار يمنح راحة البال له وللنادي. هو مستمر معنا حتى ديسمبر".

وخسر جريميو من فلامنجو حامل اللقب بثنائية دون مقابل في مباراة شارك فيها سواريز طيلة 90 دقيقة.

وسبق أن صرّح جاوتشو قائلا: "هذا الأمر أصبح مسلسلا مكسيكيا، كل لقاء لابد أن أتحدث عن لويس سواريز، الأمر في يد رئيس النادي".وأضاف "كل شيء يقال في الصحافة حقيقي، لكن مجلس الإدارة هو من يقرر، يتحدثون ويتبادلون الأفكار، كمدرب أقود فريقي".

وأردف "في الثاني من أغسطس المقبل يُغلق باب القيد في البرازيل، سنرى حينها ماذا سيحدث، آمل أن تكون نهاية سعيدة، لأن هذا المسلسل لابد أن ينتهي وسينتهي".

وكشفت شبكة ESPN في وقت سابق أن الأوروجوياني البالغ 36 عاما مستعد لإعادة قيمة كل ما تقاضاه لفريق جريميو ويُقدر بـ10 ملايين دولار لتركه يرحل صوب إنتر ميامي.

وأشار التقرير إلى أن سواريز يمتلك شرطا جزائيا مع الفريق البرازيلي بقيمة 70 مليون يورو.

وسبق أن صرّح خورخي ماس رئيس إنتر ميامي عن لويس سواريز: "سواريز لاعب لجريميو، ولديه عقد ونتفهم علاقته الخاصة مع ميسي وبوسكيتس وألبا، لعبوا سويا في برشلونة، وهناك الكثير من الحديث عن انضمامه لإنتر ميامي، لكننا لم نعقد أي محادثات معه أو النادي".

وشدد "لا أعرف كيف سيترك سواريز جريميو، لكن إذا فعل ذلك، سنكون أحرارا للتحدث معه وجلبه لإنتر ميامي، هذه الاحتمال موجود".

فيما سبق أن صرّح ألبرتو جيرا رئيس جريميو البرازيلي عن حقيقة طلب إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي الجديد ضم سواريز المرتبط بتعاقد مع جريميو حتى 2024 قال: "لم نتلق أي عرض وسواريز سعيد معنا".

وأتم "هو يلعب جيدا ويسجل الأهداف وسعيد معنا وهذا ما يهم".

سواريز انضم مطلع العام الجاري لصفوف جريميو وخاض مع الفريق 31 مباراة سجل 13 وصنع 9 في جميع المسابقات.

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