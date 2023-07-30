هتان باهبري: معجب بـ شيكابالا كثيرا.. ونتعلم منه كلاعبين

تحدث هتان باهبري نجم الشباب السعودي عن إعجابه بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، وذلك قبل لقاء الفريقين في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال باهبري في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "المجموعة ليست سهلة فهي تضم النصر والزمالك والاتحاد المنستيري إلى جانب الشباب".

وأضاف "أتمنى أن نتمكن من التأهل وإسعاد جماهيرنا".

وأوضح "معجب كثيرا بشيكابالا وأركز عليه كثيرا. إنه نجم كبير نتعلم منه كلاعبين".

وتابع "كنا نتابع مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري، وأتمنى أن نتمكن من الفوز على الأبيض".

وعن المدرب الجديد مارسيل كايزر قال: "ستكون هناك إضافة بسيطة منه وبعض اللمسات الأخيرة. نحن جاهزون كفريق وبإذن الله سنتمكن من الفوز معه".

وتغلب الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل الشباب والنصر سلبيا في الجولة الأولى.