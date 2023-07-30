مؤتمر نبيل عماد: نريد تعويض الموسم الماضي بالبطولة العربية.. وهذا ما تغير مع أوسوريو

تحدث نبيل عماد لاعب وسط الزمالك عن أهمية مواجهة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة:" الفوز على الاتحاد المنستيري في المباراة السابقة منحنا دفعة معنوية قوية، والمباراة المقبلة مهمة جدا لأنها ستحدد صعود الزمالك للدور التالي".

وأضاف "الزمالك فريق كبير وينافس على أي بطولة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي، ونعد الجماهير أن نكون عند حسن ظنهم".

وتابع "نشكر الله علي الفوز في المباراة السابقة لأنه جعلنا في صدارة المجموعة، و مباراة الشباب قوية والفوز بها سيجعلنا نحافظ على الصدارة ".

وواصل عماد "الزمالك يعلم أهمية البطولة العربية، وأنهينا الموسم بشكل غير جيد من حيث الترتيب ونسعى لأن نبدأ الموسم الجديد بالفوز ببطولة كبيرة مثل البطولة العربية".

وعن وجود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي مع الفريق قال: "إنه دافع قوي لنا لأنهما من اللاعبين المهمين والمميزين بالرغم من عدم مشاركتهما مع الفريق".

وأوضح "تحدثت مع محمد عبد الشافي وأكد أنه يعاني من مشكلة في الركبة، ونحن نرغب في تواجده معنا سواء في الملعب أو في غرفة الملابس لما يمثله من دفعة معنوية كبيرة للفريق".

واختتم "قبل قدوم أوسوريو لم نكن في أفضل حال بالدوري، وبعد تولي المدير الفني المسؤولية أصبحنا أفضل وصعدنا لنصف نهائي الكأس، ونشارك في البطولة العربية بدوافع كبيرة وهدفنا تحقيق اللقب".

وتغلب الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل الشباب والنصر سلبيا في الجولة الأولى.