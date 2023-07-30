مؤتمر أوسوريو: البطولة العربية فرصة لإثبات أننا فريق كبير.. وسنستحوذ أمام الشباب

الأحد، 30 يوليه 2023 - 13:40

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر أوسوريو

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه فريق كبير يمتلك عناصر شابة وعناصر من أصحاب الخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف "فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

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وتابع "سنحافظ علي نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير".

وأوضح أوسوريو "فخورون جدا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل شاهده في المباراة السابقة".

وعن تغيير القيادة الفنية في صفوف الشباب بتولي مارسيل كايزر بدلا من خوان براون قال: "المدير الفني للشباب مدرب جيد جدا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية وذلك سيعطي دافعا لفريقه قبل المباراة".

وأضاف "نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني يعلم جيدا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللاعبون يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدب الجديد".

وواصل "الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في اللقاء، وفي أي مكان في العالم المدرب ليس النقطة الأهم بل اللاعبون هم العامل الأهم، وشاهدنا كل فرق العالم تدعم صفوفها مثلما يحدث في الدوري السعودي لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة".

وفيما يخص الثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي قال:" الثلاثة لاعبون مميزون، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثلما حدث مع نبيل عماد، والثلاثي سيكون جاهزا بالترتيب كي يقدم كل منهم الأفضل عندما يشارك".

وأضاف "اللاعب المصري يمتلك ميزتين وهي القوة البدنية والسرعات ، والأمر الثاني الموهبة مثل أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ونبيل عماد وأحمد عبد الرحيم "إيشو " وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري".

واختتم "الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراة الشباب أو النصر، والمباراة تكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وتغلب الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف دون رد، فيما تعادل الشباب والنصر سلبيا في الجولة الأولى.

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