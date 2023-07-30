وزارة الرياضة: لا اعتراضات على ترشيد الكهرباء.. وهكذا يمكننا تفادي حرارة الصيف القادم

تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن آليات تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء بإنهاء كافة المباريات الرياضية قبل غروب الشمس لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال الشاذلي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "القرار بدأ تنفيذه بالفعل في آخر مباراتين من كأس مصر قبل التوقف".

وأضاف فيما يخص ترشيد الإنفاق واستهلاك الكهرباء لدينا أمور أخرى، فمثلا دوري مراكز الشباب يشهد 1200 مباراة تقريبا، ستُلعب بين 23 يوليو وفبراير المقبل، ولذلك أرسلنا هذا التعميم لكل مديريات الشباب والرياضة: اللعب بداية من الساعة السادسة والانتهاء قبل المغرب لترشيد الكهرباء".

وأوضح "لا توجد أي اعتراضات ولحسن الحظ انتهى موسم الدوري وليس لدينا سوى مباراتين في الكأس، وتم الإعلان عن استكمال نصف نهائي كأس مصر في الموسم الجديد".

أما عن أزمة الاضطرار للعب في درجات حرارة مرتفعة قال: "حرارة الصيف ليست أزمة فهي ستنخفض بحلول منتصف سبتمبر. وإذا تم إنهاء الدوري المقبل في يونيو سنتفادى اللعب في ذروة ارتفاع درجات الحرارة عموما".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تعليمات الحكومة لوزارة الرياضة بشأن تنظيم المباريات خلال عملية ترشيد استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه قد تم توجيه وزارة الرياضة بإقامة المباريات قبل غروب الشمس، لترسل الوزارة لاحقا تعميمها بإقامة المباريات بداية من السادسة مساء وإنهائها قبل الغروب.

وانتهى موسم الدوري المصري 2022-2023 بتتويج الأهلي باللقب، وتأهله رفقة بيراميدز الثاني إلى دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأهل الزمالك وفيوتشر صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية.

ويستمر الموسم الحالي بمباراتين في كأس مصر، الأولى يوم 30 يوليو بين الأهلي والداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر، والثانية في 3 أغسطس بين الفائز منهما والمصري في ربع النهائي.