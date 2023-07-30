اسكواش - على خطى شقيقه.. مروان الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر

بعد نحو 14 شهرا من قرار شقيقه محمد الشوربجي نجم الاسكواش بتمثيل إنجلترا.. تحول شقيقة الأصغر مروان إلى تمثيل الإنجليز أيضا بشكل رسمي.

ففي مطلع يونيو 2022 أعلن محمد الشوربجي تمثيل إنجلترا، بينما استمر شقيقه مروان في تمثيل مصر.

لكن يوم الثلاثاء شهد إعلان الاتحاد الإنجليزي للاسكواش لضم مروان لكتيبة اللاعبين الإنجليز.

وذكر في بيان عبر موقعه: "يسعد منتخب إنجلترا للاسكواش أن يعلن أن مروان الشوربجي المصنف 6 عالميا قد التزم بتمثيل إنجلترا على الفور".

وأضاف البيان "مروان الذي يعيش في مدينة بريستول، ويحتفل بعيد ميلاده الثلاثين اليوم قرر المنافسة تحت علم إنجلترا في جميع البطولات المقبلة".

🚨Breaking | England Squash is excited to announce that World No.6 @maelshorbagy has committed to represent England with immediate effect. Bristol-based Marwan will now compete under the England flag at all PSA & WSF sanctioned tournaments. Full story 👉 https://t.co/JS50PAGQgs pic.twitter.com/L8bPx4SoSp — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Squash (@englandsquash) July 30, 2023

وأوضح البيان أن مروان الشوربجي يعد مواطنا إنجليزيا بعدما عاش هناك منذ الـ14 من عمره.

سيظهر مروان لأول مرة تحت علم إنجلترا في بطولة باريس المفتوحة في الفترة من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

كما سيلعب بقميص منتخب إنجلترا الذي سينافس في بطولة العالم لفرق السكواش للرجال في شهر ديسمبر بنيوزيلندا.

وقال مروان الشوربجي في تصريحات لموقع الاتحاد الإنجليزي للاسكواش: "لا أستطيع أن أشرح مدى سعادتي لتمثيل العلم الإنجليزي".

وأضاف "أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا وتقديم شيء ما للبلد الذي منحني كل شيء".

وتابع "كانت إنجلترا موطني على مدار الـ 16 عامًا الماضية. لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن".

وأتم "لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائمًا بتقدير واحترام، ولهذا السبب أريد رد الجميل".

مروان حصل على 13 لقبا طوال مسيرته تحت العلم المصري.

فيما كان محمد الشوربجي قد حقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.

ويعد محمد الشوربجي أول لاعب من حقق إنجازات دولية تحت العلم المصري ويمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.

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