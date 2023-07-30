هولندي ذو أصول تونسية.. الجزيرة الإماراتي يضم مدافع إشبيلية

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الأحد تعاقده مع الهولندي ذو الأصول التونسية كريم رقيق قادما من إشبيلية.

ووقع رقيق على عقد يربطه بالجزيرة بعد اجتياز الكشف الطبي.

رقيق ثالث صفقات الجزيرة هذا الصيف، بعد نيسكيز كيبانو واليخاندرو بوزيلو.

وشارك رقيق - 28 عاما - من قبل مع المنتخب الهولندي الأول ومنتخب الشباب.

ارتدى رقيق قمصان إيندهوفن الهولندي وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

قبل أن ينضم إلى إشبيلية الذي مثله لمدة 3 مواسم.

وظهر رقيق في 70 مباراة مع الفريق الأندلسي، وسجل خلالها 3 أهداف.

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