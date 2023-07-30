هولندي ذو أصول تونسية.. الجزيرة الإماراتي يضم مدافع إشبيلية

الأحد، 30 يوليه 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

شعار الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي يوم الأحد تعاقده مع الهولندي ذو الأصول التونسية كريم رقيق قادما من إشبيلية.

ووقع رقيق على عقد يربطه بالجزيرة بعد اجتياز الكشف الطبي.

رقيق ثالث صفقات الجزيرة هذا الصيف، بعد نيسكيز كيبانو واليخاندرو بوزيلو.

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وشارك رقيق - 28 عاما - من قبل مع المنتخب الهولندي الأول ومنتخب الشباب.

ارتدى رقيق قمصان إيندهوفن الهولندي وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

قبل أن ينضم إلى إشبيلية الذي مثله لمدة 3 مواسم.

وظهر رقيق في 70 مباراة مع الفريق الأندلسي، وسجل خلالها 3 أهداف.

كريم رقيق إشبيلية الجزيرة الإماراتي
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