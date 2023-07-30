وكيل سيرج أكا يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك قبل الانتقال إلى البنك الأهلي

تحدث زامبرو تراوري وكيل سيرج أكا لاعب الوسط المنتقل حديثا من الإسماعيلي إلى البنك الأهلي عن تفاصيل الصفقة.

وقال تراوري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تم سداد الشرط الجزائي في عقد سيرجي أكا مع الإسماعيلي للسماح له بالانتقال، واللاعب وقع لمدة عامين مع البنك الأهلي".

أما عن مفاوضات الانتقال إلى الزمالك ومحادثاته مع أحمد حسام ميدو قال: "تحدثنا بهذا الشأن ولكن لم يكن هناك شيء ملموس".

وأضاف "أنا أتيت باللاعب إلى الإسماعيلي من أجل ميدو. عندما كان ميدو يدرب الإسماعيلي لم يكن أكا جاهزا للعب".

وأوضح "تناقشت بالفعل مع ميدو بشأن سيرجي أكا والزمالك ولكن لم يتواجد أي شيء ملموس أو واضح".

أما عن بلاتي توريه لاعب بيراميدز والعروض الواردة إليه من الدوري المصري قال تراوري: "لم تصلني أي عروض للاعب من الدوري المصري".

وكان FilGoal.com قد كشف عن تسلم الإسماعيلي قيمة الشرط الجزائي في عقد سيرجي أكا البالغة 2 مليون و250 ألف جنيه.

لاعب الإيفواري صاحب الـ28 عاما خاض مع الدراويش 14 مباراة بعدما انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

واختتم الإسماعيلي منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري في المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.