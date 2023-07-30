بقميص مارادونا.. بوكا جونيورز يعلن ضم كافاني

الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - البرتغال × أوروجواي

أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم إدينسون كافاني رسميا.

وذلك بعدما فسخ فالنسيا التعاقد مع مهاجم منتخب أوروجواي.

إذ أعلن فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي يوم السبت فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى صيف عام 2024.

أخبار متعلقة:
برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه جيسوس يحدد مصير ثنائي أجانب الهلال السعودي بعد البطولة العربية ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي

بعدها كشف بوكا أن كافاني وقع للفريق لمدة موسم ونصف.

ويرتدي كافاني القميص رقم 10 التاريخي الذي ارتداه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا مع بوكا من قبل.

Image

وخاض صاحب الـ36 عاما 28 مباراة مع الخفافيش سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.

وكان كافاني قريبا من الانتقال لبوكا جونيورز في عام 2021 لكنه فضل الاستمرار في النهاية مع مانشستر يونايتد آنذاك الذي مكث معه لعامين.

إدينسون كافاني بوكا جونيورز فالنسيا
نرشح لكم
هولندي ذو أصول تونسية.. الجزيرة الإماراتي يضم مدافع إشبيلية وكيل سيرج أكا يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك قبل الانتقال إلى البنك الأهلي عاد إلى الحياة.. ساو باولو يضم جيمس رودريجيز الرابع.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع جريندو ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي مصدر من الأهلي لـ في الجول: انتقال حمدي موسى ظهير أيسر فريق الشباب إلى زد "قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند
أخر الأخبار
هولندي ذو أصول تونسية.. الجزيرة الإماراتي يضم مدافع إشبيلية 16 دقيقة | ميركاتو
وكيل سيرج أكا يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك قبل الانتقال إلى البنك الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
زئير العرب الأول.. سيدات المغرب يحققن فوزا تاريخيا في كأس العالم 47 دقيقة | الوطن العربي
استراحة - ليفربول (3)-(0) ليستر سيتي.. صلاح يصنع هدفين 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد إلى الحياة.. ساو باولو يضم جيمس رودريجيز ساعة | ميركاتو
بقميص مارادونا.. بوكا جونيورز يعلن ضم كافاني ساعة | ميركاتو
الرابع.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع جريندو ساعة | ميركاتو
برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات