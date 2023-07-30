بقميص مارادونا.. بوكا جونيورز يعلن ضم كافاني
الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:43
كتب : FilGoal
أعلن بوكا جونيورز الأرجنتيني ضم إدينسون كافاني رسميا.
إدينسون كافاني
النادي : بوكا جونيورز
وذلك بعدما فسخ فالنسيا التعاقد مع مهاجم منتخب أوروجواي.
إذ أعلن فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي يوم السبت فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى صيف عام 2024.
بعدها كشف بوكا أن كافاني وقع للفريق لمدة موسم ونصف.
ويرتدي كافاني القميص رقم 10 التاريخي الذي ارتداه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا مع بوكا من قبل.
وخاض صاحب الـ36 عاما 28 مباراة مع الخفافيش سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.
وكان كافاني قريبا من الانتقال لبوكا جونيورز في عام 2021 لكنه فضل الاستمرار في النهاية مع مانشستر يونايتد آنذاك الذي مكث معه لعامين.
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