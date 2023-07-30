الرابع.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع جريندو

الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:33

كتب : بسام أبو بكر

جريندو - البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي رسميا عن تعاقده مع محمد عبد اللطيف جريندو جناح المصري السابق.

جريندو

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد جريندو مع النادي البورسعيدي.

وكشف البنك الأهلي في بيان رسمي عن مدة العقد الذي يمتد لـ 3 سنوات.

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وكان FilGoal.com قد كشف سابقا عن إتمام كافة التفاصيل بين جريندو وناديه الجديد.

وعلم FilGoal.com أن النادي قد أتم اتفاقه مع اللاعب منذ فترة قصيرة وانتظر نهاية الموسم وخوض نهائي كأس الرابطة مع المصري قبل الإعلان الرسمي.

وكان المصري قد خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، حيث ضمن تفادي الهبوط قبل النهاية بجولة واحدة.

وبذلك حسم البنك الأهلي رسميا رابع صفقاته بعد سيرجي أكا وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي.

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