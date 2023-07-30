جيسوس يحدد مصير ثنائي أجانب الهلال السعودي بعد البطولة العربية

أرجعت إدارة نادي الهلال مصير الدولي البيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشيل ديلجادو بالبقاء من عدمه إلى البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الأزرق.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي سيسلم تقريرا فنيا حول الثنائي بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

هذا التقرير سيتحدد فيه مصيرهما مع الهلال بالاستمرار، أو تغييرهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب الرياضية السعودية.

ويستهدف النادي التعاقد مع لاعبين آخرين، أحدهما سيكون بديلا لموسى ماريجا، بينما سيتحدد الثاني بعد البطولة العربية.

يأتي ذلك مع بقاء عامين في عقد ميشيل، وموسم واحد في عقد كاريلو.

ويعد كاريلو أكثر أجنبي بقاءً في صفوف الهلال بخمسة مواسم.

يذكر أن الهلال تعاقد خلال فترة الانتقالات الجارية مع السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش.

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