الأهلي في الكأس وقمم البطولة العربية.. مواعيد مباريات الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي ضد الداخلية في آخر مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المصري يوم 3 أغسطس في دور الثمانية.

وفي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يلعب اتحاد جدة ضد الصفاقسي التونسي، والهلال السعودي ضد السد القطري، والترجي التونسي ضد الشرطة العراقي، والوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

كأس مصر (دور الـ 16)

الأهلي × الداخلية

7 مساء - أون تايم سبورت

كأس العرب للأندية الأبطال

الوداد × أهلي طرابلس

4 عصرا - SSC Sport Extra 1

الشرطة × الترجي

6 مساء - SSC Sport 1

الهلال × السد

8 مساء - SSC Sport Extra 1

اتحاد جدة × الصفاقسي

10 مساء - SSC Sport 1

ليفربول × ليستر سيتي

12 ظهرا - أبو ظبي الرياضية 1

مانشستر سيتي × أتلتيكو مدريد

2 ظهرا - أبو ظبي الرياضية 1

تشيلسي × فولام

9:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium