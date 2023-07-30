مصدر من الأهلي لـ في الجول: انتقال حمدي موسى ظهير أيسر فريق الشباب إلى زد
الأحد، 30 يوليه 2023 - 00:43
كتب : أحمد الخولي
أتم نادي زد تعاقده مع حمدي موسى لاعب فريق شباب الأهلي.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "حمدي موسى ظهير أيسر ومدافع فريق الشباب في الأهلي مواليد 2002 انتقل لصفوف زد بشكل نهائي".
وأضاف "زد اشترى حمدي موسى مقابل مبلغ مالي واللاعب وقع مع ناديه الجديد لمدة 4 مواسم".
وأكمل "يوجد بند أحقية إعادة شراء بين الأهلي وزد مقابل مبلغ مالي متفق عليه".
ويعد حمدي موسى هو سادس لاعب ينتقل من الأهلي إلى زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسبق حمدي كل من علي لطفي وشادي حسين وأعلن الأهلي رحيلهما عن الفريق بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن يعلن نادي زد أيضا عن التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي من الأهلي.
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