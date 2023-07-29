مدرب الشباب السعودي: لن أقود الفريق أمام الزمالك.. وزيزو مفتاح لعب الأبيض

السبت، 29 يوليه 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

الشباب - النصر

كشف خوان براون المدير الفني للشباب السعودي عن عدم قيادة للفريق أمام الزمالك في البطولة العربية للأندية.

وقال براون عبر قناة أون تايم سبورتس: "لن أكون مدرب الشباب السعودي أمام الزمالك وسيكون هناك إدارة فنية جديدة".

وأضاف "المباراة ستكون صعبة والزمالك فريق كبير ولديه العديد من المهارات، والمواجهة لن تكون سهلة على الفريقين".

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وأكمل "أحب زيزو جدا وهو مفتاح اللعب في الزمالك".

وواصل "المجموعة متوازنة ولكن الزمالك أقرب للتأهل بعد فوزه في المباراة الأولى".

وأتم تصريحاته "أتمنى العودة للدوري المصري ولدي ذكريات جميلة في مصر وأمتلك الرغبة في العودة للعمل في مصر".

ويلعب الزمالك في المباراة الثانية بدور مجموعات البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية ضد الشباب.

ويتصدر الزمالك مجموعته بعد الفوز على اتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد في ال مباراة الأولى.

وتعادل الشباب مع النصر في أول مباراة له في البطولة العربية.

الزمالك البطولة العربية الشباب
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