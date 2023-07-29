خبر في الجول - محمد شريف خارج قائمة الأهلي ضد الداخلية
السبت، 29 يوليه 2023 - 23:11
كتب : FilGoal
تأكد غياب محمد شريف مهاجم الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر.
ويلعب الأهلي ضد الداخلية غدا الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر الموسم الماضي 2022-2023.
وعلم FilGoal.com أن محمد شريف لن يكون في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية.
واشتكى محمد شريف من آلام في الركبة خلال مران اليوم.
ومن المنتظر أن يستعيد الأهلي لاعبيه الأساسيين خلال المباراة بعد نهاية فترة الراحة السلبية الذي حصلوا عليها.
وغاب مجموعة اللاعبين الأساسيين في الأهلي عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للحصول على راحة.
نرشح لكم
"قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع فيوتشر بشأن بوبو.. وأمر يؤجل إعلان الصفقة الأولى للأحمر.. محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والداخلية في غياب علي لطفي.. الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة الاتفاق مع لاعب الفتح الرباطي اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد ربع النهائي بين المصري والفائز من الأهلي والداخلية خبر في الجول – زد يتمم التعاقد مع علي لطفي خبر في الجول – الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد.. وموقف اللاعب
أخر الأخبار
"قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي 40 دقيقة | ميركاتو