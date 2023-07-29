خبر في الجول - محمد شريف خارج قائمة الأهلي ضد الداخلية

تأكد غياب محمد شريف مهاجم الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الداخلية غدا الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر الموسم الماضي 2022-2023.

وعلم FilGoal.com أن محمد شريف لن يكون في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية.

واشتكى محمد شريف من آلام في الركبة خلال مران اليوم.

ومن المنتظر أن يستعيد الأهلي لاعبيه الأساسيين خلال المباراة بعد نهاية فترة الراحة السلبية الذي حصلوا عليها.

وغاب مجموعة اللاعبين الأساسيين في الأهلي عن مباراة المصري الأخيرة في الدوري للحصول على راحة.