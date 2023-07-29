"قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي

السبت، 29 يوليه 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - علي لطفي

أعلن الأهلي رحيل علي لطفي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

علي لطفي

النادي : الأهلي

الأهلي

ووجه حساب الأهلي على فيسبوك الشكر لعلي لطفي على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكتب الأهلي عبر الفيسبوك: "علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام".

أخبار متعلقة:
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع فيوتشر بشأن بوبو.. وأمر يؤجل إعلان الصفقة الأولى للأحمر.. محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والداخلية في غياب علي لطفي.. الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد نجح في الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

وتأهل زد إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية

قال مصدر من الأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "علي لطفي أتم انتقاله بشكل نهائي إلى زد ونشكره على الفترة السابقة التي قدم فيها كل شيء مع الأهلي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن علي لطفي حارس مرمى طلب الرحيل عن صفوف الفريق بسبب رغبته في المشاركة بصفة مستمرة.

ولم يمانع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رحيل علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة المستمرة.

علي لطفي انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف نادي إنبي.

وخاض علي لطفي مع الأهلي 43 مباراة وحافظ على نظافة شباكه خلال 25 لقاء.

علي لطفي الأهلي الدوري المصري زد
نرشح لكم
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع فيوتشر بشأن بوبو.. وأمر يؤجل إعلان الصفقة مونت كارلو: سان جيرمان لا ينوي مناقشة عروض السعودية بشأن ماركينيوس تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست معوض هويلاند المحتمل.. أتالانتا يتعاقد مع البلال توريه خبر في الجول – زد يتمم التعاقد مع علي لطفي بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمد شريف خارج قائمة الأهلي ضد الداخلية 30 دقيقة | الكرة المصرية
"قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي 39 دقيقة | ميركاتو
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع فيوتشر بشأن بوبو.. وأمر يؤجل إعلان الصفقة 59 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى للأحمر.. محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والداخلية ساعة | الكرة المصرية
في غياب علي لطفي.. الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري لـ في الجول: دور ميمي عبد الرازق مع المصري لم ينته.. وتفاصيل اجتماعه مع ماهر 2 ساعة | الدوري المصري
في 60 مباراة.. كيف عظم الأهلي استفادته من التطبيق العلمي والطبي 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات