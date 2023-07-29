خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع فيوتشر بشأن بوبو.. وأمر يؤجل إعلان الصفقة

السبت، 29 يوليه 2023 - 22:42

كتب : حامد وجدي

محمد رضا بوبو رجل مباراة فيوتشر مع المصري

أتم نادي بيراميدز الاتفاق مع نظيره فيوتشر للتعاقد مع محمد رضا "بوبا" لاعب وسط الأخير.

وعلم FilGoal.com أن نادي بيراميدز نجح في التوصل لاتفاق مع فيوتشر للتعاقد مع بوبو.

ومنح فيوتشر الإذن لـ بوبو للتفاوض مع بيراميدز على تعاقده الشخصي.

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ومن المنتظر أن يرسل فيوتشر الاستغناء الخاص بـ بوبو إلى بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة.

ويوجد في تعاقد بوبو مع فيوتشر بندا يسمح لنادي وادي دجلة بالحصول على نسبة 40% من إعادة بيعه.

على جانب آخر لا يزال نادي بيراميدز في مفاوضات مع فيوتشر من أجل التعاقد مع الثنائي محمود مرعي ومهند لاشين.

ويسعى بيراميدز لإتمام الاتفاق بشأن مرعي ومهند لاشين، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعبين الثلاثة والإعلان عن التعاقد معهم دفعة واحدة.

ولعب بوبو البالغ من العمر 22 عاما 37 مباراة مع فيوتشر في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

بوبو بيراميدز فيوتشر الدوري المصري
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