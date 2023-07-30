بين منصور وحكم والعش وصبحي.. من يحل أزمة القدم اليسرى في دفاع الزمالك؟

الأحد، 30 يوليه 2023 - 17:38

كتب : إسلام أحمد

المدافع الأيسر

"الأولوية لضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى"، مقولة كررها خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك أكثر من مرة عن اختياراته لتدعيم الفريق للموسم المقبل.

أحمد عبد الحكم

النادي : سموحة

خالد صبحي

النادي : سيراميكا كليوباترا

أحمد أيمن منصور

النادي : الزمالك

الزمالك

يمتلك الزمالك 5 لاعبين فقط في يلعبون بالقدم اليسرى وهم أحمد فتوح وعبد الله جمعة وحاتم سكر وإبراهيما نداي وشيكابالا، لا لاعب منهم يستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع.

عاد أحمد أيمن منصور بعد نهاية إعارته من طلائع الجيش، ليضيف للزمالك خيارا مختلفا في قلب الدفاع، لكن أوسوريو لم يحدد هل سيعتمد عليه أم لا.

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وفقا لموقع "سوفاسكور" فأنه بين أفضل 25 مدافعا الموسم الماضي في الدوري المصري يتواجد 4 مدافعين يلعبون بالقدم اليسرى هم أحمد أيمن منصور، وأحمد حكم مدافع سموحة ومصطفى العش مدافع غزل المحلة وخالد صبحي مدافع الاتحاد الذي قضى الموسم معارا من سيراميكا كليوباترا.

قبل أن نتناول ماذا قدم الرباعي الموسم الماضي في الدوري المصري، السؤال الأهم لماذا يريد أوسوريو مدافعا يجيد اللعب بالقدم اليسرى؟

في كأس العالم 2018 اعتمد الكولومبي على المدافع المكسيكي (الأعسر) قلب الدفاع هيكتور مورينو في عملية بناء وصناعة اللعب عن طريق تمريرات قطرية للجناحين في الكثير من المباريات وهو ما أوضحه أوسوريو نفسه في تحليله لطريقة لعبه في أحد البرامج.

إما بالتمرير للجناح أو التمرير مباشرة للمهاجم في دائرة منتصف الملعب.

أحمد أيمن منصور

عاد منصور من الإعارة بعدما ساهم في بقاء طلائع الجيش في الدوري المصري لموسم جديد.

سيكون المدافع البالغ 29 عاما خيارا جيدا للكولومبي في ظل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير.

أحمد أيمن خاض في الدوري 26 مباراة منها 24 كأساسي بمتوسط 82 دقيقة لكل مباراة.

سجل هدفين وصنع هدفا، ويصل متوسط لمساته في 90 دقيقة 51.9، وتصل نسبة دقة تمريراته 73%.

وأرسل 4.5 تمريرة طولية صحيحة لكل 90 دقيقة بمعدل 43%.

قطع مسار لكل 90 دقيقة 1.2 وكذلك العرقلات الناجحة، وشتت 2.2 مرة لكل مباراة.

ارتكب 0.8 مباراة لكل 90 دقيقة، وتحصل خلال مشواره على 6 بطاقات صفراء بالدوري.

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مصطفى العش

كما أحمد أيمن منصور يجيد اللعب في مركزي الظهير وقلب الدفاع.

المدافع البالغ 23 عاما يرتدي قميص غزل المحلة وغاب عن مباراة واحدة طيلة الموسم.

سجل هدفا وحيدا، ويصل متوسط لمساته في 90 دقيقة إلى 65.3، فيما تصل نسبة دقة تمريراته إلى 79%.

وأرسل 4.3 تمريرة طولية صحيحة لكل 90 دقيقة بمعدل 47%.

قطع مسار لكل 90 دقيقة 1.3 وكذلك العرقلات الناجحة وصلت لـ 1.7 لكل مباراة، وشتت 2.5 مرة لكل مباراة.

ارتكب 0.6 مباراة لكل 90 دقيقة، وتحصل خلال مشواره على 4 بطاقات صفراء بالدوري.

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أحمد حكم

المدافع البالغ 25 عاما تألق مع سموحة خلال موسمين، وارتبط اسمه الصيف الماضي بالانتقال لصفوف الزمالك.

لاعب الموج الأزرق خاض الموسم الماضي 27 مباراة منها 26 كأساسي بـمتوسط 87 دقيقة لكل مباراة.

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سجل هدفا وحيدا، ويصل متوسط لمساته في 90 دقيقة إلى 40.4، فيما تصل نسبة دقة تمريراته إلى 70%.

وأرسل 2.1 تمريرة طولية صحيحة لكل 90 دقيقة بمعدل 33%.

قطع مسار لكل 90 دقيقة 1.2 وكذلك العرقلات الناجحة وصلت لـ 0.6 لكل مباراة، وشتت 4.9 مرة لكل مباراة.

ارتكب 0.6 مباراة لكل 90 دقيقة، وتحصل خلال مشواره على 3 بطاقات صفراء بالدوري.

خالد صبحي

المدافع الذي انضم لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا قضى الموسم الماضي معارا لصفوف الاتحاد من سيراميكا كليوباترا.

خاض المدافع البالغ 29 عاما، 23 مباراة بـمتوسط 87 دقيقة لكل مباراة.

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سجل هدفين، ويصل متوسط لمساته في 90 دقيقة إلى 55.4، فيما تصل نسبة دقة تمريراته إلى 83%.

وأرسل 3.7 تمريرة طولية صحيحة لكل 90 دقيقة بمعدل 44%.

قطع مسار لكل 90 دقيقة 0.9 وكذلك العرقلات الناجحة وصلت لـ 1.3 لكل مباراة، وشتت 2.3 مرة لكل مباراة.

ارتكب 0.5 مباراة لكل 90 دقيقة، وتحصل خلال مشواره على 6 بطاقات صفراء بالدوري.

مقارنة

أكثر من خاض مباريات: مصطفى العش.. 33 مباراة.

الأكثر مساهمة هجومية: أحمد أيمن منصور 3 أهداف (سجل 2 وصنع 1).

أكثر متوسط لمسات: مصطفى العش.. 65.3 لكل 90 دقيقة.

أكثر نسبة دقة تمريرات: خالد صبحي.. 83%.

أكثر دقة تمريرات طولية: مصطفى العش.. 47%.

أكثر متوسط قطع مسار الكرة: مصطفى العش.. 1.3 لكل مباراة.

أكثر عرقلة ناجحة: مصطفى العش.. 1.7 لكل مباراة.

أكثر تشتيت للكرة: أحمد حكم.. 4.9 لكل مباراة.

أقل ارتكاب أخطاء: خالد صبحي.. 0.5 لكل مباراة.

أقل حصولا على بطاقات صفراء: أحمد حكم.. 3 بطاقات صفراء.

فهل سيقع اختيار أوسوريو على واحد من هؤلاء الرباعي لتلبية مطالبة في الموسم المقبل بقميص الزمالك؟

أحمد حكم أحمد أيمن منصور خالد صبحي مصطفى العش
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