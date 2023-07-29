الأولى للأحمر.. محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والداخلية

السبت، 29 يوليه 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - مروان عطية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والداخلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية غدا الأحد في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويقود يوسف المباراة تحكيميا ويعاونه هشام طلب وعلاء عبد الباسط، بينما يتواجد محمد العتباني كحكم رابع.

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ويقود المباراة من غرفة الفيديو محمد صبحي ويعاونه عمر فتحي.

ويقود يوسف مباراته الأولى للأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بينما قاد مباراتين للداخلية ضد حرس الحدود وفيوتشر.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد المصري يوم 3 أغسطس في دور ربع النهائي.

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